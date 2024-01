Na Colômbia, deslizamento de terra deixa ao menos 17 mortos

Nas redes sociais, a vice-presidente do país, governadores e prefeito se pronunciaram sobre a tragédia.

Na estrada que liga as cidades de Quibdó e Medellín, na Colômbia, um deslizamento deixou ao menos 17 mortos e 25 feridos, informou a província de Chocó. Cerca de 30 pessoas ainda estão presas em escombros.

No Twitter, a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, disse que as medidas necessárias já foram tomadas para resolver a situação.

“Fomos notificados de uma emergência na rodovia Quibdó-Medellín, no quilômetro 17 do município de Carmen del Atrato, Chocó, em decorrência de um deslizamento de terra que deixou dezenas de pessoas e veículos presos na área”, informou.

Nubia Carolina Córdoba, governadora de Chocó, relatou nas redes sociais uma “grave emergência devido a um deslizamento de terra na estrada que vai de Quibdó a Medellín”. E acrescentou: “Já instalamos a PMU [Posto de Comando Unificado] e estamos no Conselho Extraordinário de Gestão de Riscos enfrentando a grave emergência junto com todas as autoridades, agências de socorro e todo o sistema de gestão de riscos departamental”.

O prefeito de Medellín, Federico Gutiérrez, declarou no Twitter, que, por meio do Departamento Administrativo de Gestão do Risco de Desastres, “colocamos à disposição todas as nossas capacidades dos bombeiros de Medelín para apoiar o gerenciamento da emergência no Chocó. Nossa solidariedade e compromisso”.

A Unidade Nacional de Gestão de Risco de Desastres da Colômbia, também no Twitter, informou que ativou um posto de comando unificado para responder à emergência na rodovia Quibdó-Medellín.

Na mesma linha, o Ministério dos Transportes informou que pessoal do Instituto Nacional de Estradas de Rodagem (Invías) está na área verificando a situação. Invías indicou em comunicado que as capitais Chocó e Antioquia estão isoladas.

Fonte: O Liberal

