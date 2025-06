Na Semana do Meio Ambiente, FIEPA inaugura ponto de coleta seletiva e lança projeto de compostagem, em Belém

(Fotos: Arthur Corrêa) – Com a inauguração de um ponto de coleta seletiva do projeto E+Reciclagem, a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) abriu, nesta terça-feira (03), na sede da entidade em Belém, a programação da Semana do Meio Ambiente, que segue até o dia 7 de junho. Realizada em parceria com a Jornada COP+ e com o tema “Economia de Baixo Carbono – caminhos para um futuro sustentável”, a programação conta com diversas atividades gratuitas e abertas ao público, como apresentação de projetos, palestras, mesas-redondas, painéis e desfile de moda sustentável amazônica.

Segundo o presidente do Sistema FIEPA, Alex Carvalho, o evento busca fortalecer a cultura da sustentabilidade e incentivar boas práticas ambientais no Estado. “Essa iniciativa, alinhada com a Jornada COP+ e tantos outros parceiros, é muito importante para o Sistema FIEPA, porque nos permite falar sobre a importância da conservação do meio ambiente por meio da apresentação de casos de empresas que têm investido em soluções sustentáveis aqui no Pará. Além disso, estamos inaugurando o espaço de coleta seletiva e um projeto de compostagem que vão fomentar a cultura da reciclagem, incentivando hábitos saudáveis que contribuem para a melhoria da nossa qualidade de vida e da nossa cidade”, destacou.

O ponto de coleta seletiva do projeto E+Reciclagem está localizado no estacionamento da FIEPA e será aberto à comunidade do entorno como forma de incentivar a separação e o descarte correto de resíduos sólidos recicláveis. A iniciativa integra a plataforma de sustentabilidade da Equatorial Pará e tem como objetivo garantir a destinação adequada desses materiais, evitando danos ao meio ambiente.

Para o gerente de Relações Institucionais da Equatorial Pará, Mauro Chaves, a parceria com a FIEPA amplia o alcance do projeto. “A parceria com a Federação começou no ano passado e hoje se concretiza com esse container, que ficará disponível para toda a sociedade paraense que queira participar deste projeto tão emblemático. Ao preservarmos a natureza, também estamos preservando o futuro. E a FIEPA, como um grande multiplicador de ideias e opiniões no Estado, é um parceiro mais do que estratégico para o sucesso dessa iniciativa”, afirmou.

Como parte de seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental, o Sistema FIEPA também lançou o projeto Bora Compostar, em parceria com a Origem 56 – Engenharia e Meio Ambiente. A iniciativa contempla a coleta seletiva semanal dos resíduos orgânicos gerados nas copas e áreas externas da sede, a compostagem desses resíduos, a devolução periódica de adubo orgânico e biofertilizante para uso nas áreas verdes da entidade, além da apresentação de relatórios mensais com indicadores ambientais e a realização de palestras e treinamentos sobre educação ambiental.

“A FIEPA tem sido protagonista na pauta da sustentabilidade, tornando-se um exemplo para a sociedade e agora, ganha ainda mais força com essas ações junto à Equatorial e com o lançamento do programa Bora Compostar. Vamos trabalhar tanto os resíduos orgânicos quanto os recicláveis e estimular empresas e a sociedade a também entrarem em ação e contribuírem efetivamente para um ambiente melhor”, afirmou Joana Massari Anschau, diretora executiva da Origem 56.



Outras ações – A programação da Semana do Meio Ambiente também contou com a exposição dos trabalhos ganhadores do hackathon, realizado em maio; com a palestra “Resíduos como Ativos da Economia de Baixo Carbono: inovação, geração de energia e créditos de carbono a partir do lixo, da Guamá Tratamento de Resíduos; e com as mesas-redondas “Construir para regenerar: inovação, sustentabilidade e o futuro das cidades”, com representantes da Sain-Gobain e Sinduscon Pará; e “Potencial renovável e descarbonização industrial: oportunidades para o Brasil”, com a participação da Vale, Verdera e Sinobras.

Também houve apresentação de cases das empresas Tramontina, Belém Bioenergia e Sindimóveis; além do painel “Economia Circular, Moda Sustentável e Empoderamento Feminino na Amazônia”, e do desfile com apresentação de looks e acessórios sustentáveis feitos a partir de materiais reciclados, fibras naturais, biojóias e reaproveitamento têxtil.

Em parceria com a Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará (Aimex), no dia 06, será realizado o “Workshop COP30 e o Futuro do Setor Florestal na Amazônia”. O evento vai discutir os principais desafios e as oportunidades para o setor industrial florestal, em um contexto de transição para uma economia mais sustentável.

Fonte:Ascom-FIEPA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/15:21:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...