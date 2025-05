Nacional 0 x 2 Internacional: veja melhores momentos da partida

Lance de Nacional x Internacional pela Libertadores • Foto: Ricardo Duarte

Colorado está perto de vaga nas oitavas da Libertadores.

O Internacional conquistou importante vitória por 2 a 0 sobre o Nacional-URU nesta quinta-feira (15) no Parque Central, em Montevidéu, pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores 2025.

O Colorado abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com Ricardo Mathias, que finalizou com precisão após cruzamento rasteiro de Braian Aguirre pela direita.

O Nacional teve suas melhores chances no segundo tempo, quando Nicolás López acertou a trave em finalização dentro da área aos 9 minutos. Rómulo Otero também levou perigo em cobrança de falta aos 47 minutos do segundo tempo, novamente acertando o travessão do goleiro Anthoni.

O Internacional selou a vitória nos acréscimos com Braian Aguirre, que recebeu passe de Alan Patrick em contra-ataque, driblou o goleiro Mejía e marcou o segundo gol do time brasileiro.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 8 pontos no Grupo F, consolidando sua posição na briga por uma vaga nas oitavas de final. O Nacional segue na lanterna da chave com apenas 4 pontos conquistados, complicando suas chances de classificação para a próxima fase da competição.

