Nacional e Amazonas se enfrentam hoje na final do Barezão 2025

(Foto: Divulgação/ João Normando) – A decisão do Campeonato Amazonense 2025 entre Nacional e Amazonas acontece nesta terça-feira (1º), às 20h, na Arena da Amazônia.

Os ingressos já estão à venda por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), disponíveis online no site Ingressofly e em pontos físicos.

Os torcedores do Amazonas FC podem adquirir os bilhetes nas Lojas da Onça, no Amazonas Shopping e no Shopping Grande Circular. Já os torcedores do Nacional podem comprar na sede do clube, no bairro Adrianópolis. No dia da final, a venda também ocorrerá nas bilheterias da Arena da Amazônia a partir das 17h.

O Nacional busca seu 44º título estadual e o fim de um jejum de 10 anos, enquanto o Amazonas tenta conquistar seu segundo troféu. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Fonte: Portal do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/04/2025/14:48:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...