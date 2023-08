“Nada sobre nós sem nós” – Assembleia dos Povos da Terra pela Amazônia divulga carta de ações imediatas para salvar a Amazônia

Documento será entregue na Cúpula da Amazônia destaca a importância dos povos da floresta e das cidades para barrar a exploração predatória da região

Brasil, agosto de 2023 – A Assembleia dos Povos da Terra pela Amazônia divulga a carta de medidas para cessar a exploração predatória das florestas e dos rios da região, referendada na segunda-feira (07/08). O documento será entregue hoje (08) aos chefes de Estado, na Cúpula da Amazônia.

Os movimentos populares reivindicam que os governos da pan-amazônica decretem estado de emergência para salvar a Amazônia do ponto de não retorno e apresentam em 29 pontos, ações pactuadas com os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos que vivem nas florestas e cidades da região.

Entre as ações indicadas na Carta, os movimentos pedem que o desmatamento ilegal e mineração sejam combatidos e extirpados; que os territórios dos povos originários tenham a titulação jurídica efetivada; que os governos invistam em processos de transição energética e não promovam a exploração de petróleo e a construção de hidrelétricas na região e que as empresas estrangeiras que poluem e provocam a destruição das florestas e rios da região sejam devidamente processadas e punidas, em seus países sede.

E principalmente os movimentos populares exigem a participação dos povos pan-amazônicos em todos os espaços de decisão sobre os rumos políticos, sociais e econômicos da região. Para tanto, reivindicam a criação da OTCA – Organização do Tratado de Cooperação Amazônica popular.

Clique – Leia, na íntegra, a Carta dos Povos da Terra pela Amazônia

Mais informações

Evelize Pacheco – evelize.pacheco@cpmidias.org.br – 55 11 96925 4677 – Assessoria de Comunicação CPMídias e Roberta Brandão – imprensamab@atingidos.org – 55 91 92330917 Assessoria de Imprensa do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/05:25:27

