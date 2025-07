Nadadora sofre queda de 22m e se acidenta em competição; vídeo

Foto:Reprodução- Instagram | Durante etapa na Itália do Red Bull Cliff Diving, a saltadora perdeu o equilíbrio na plataforma, caiu de forma descontrolada no mar e lesionou o pé. Apesar do susto, ela passa bem, mas está fora da disputa

A canadense Molly Carlson, de 26 anos, se retirou da etapa italiana do Red Bull Cliff Diving World Series após escorregar durante um salto de 22 metros. A atleta olímpica caiu descontrolada da plataforma, mas conseguiu reposicionar o corpo no ar e entrar na água com os pés, evitando lesões mais graves.

O incidente foi registrado em vídeo e divulgado pela própria atleta nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que Carlson escorrega no impulso e despenca da estrutura. Após o impacto, membros da organização correram para prestar assistência.

“Felizmente, estou bem. Tive apenas uma contusão no pé, mas não é seguro competir nessas condições”, escreveu. “Nunca imaginei escorregar em um salto, mas aconteceu.”

Na sequência, Carlson compartilhou um novo ângulo da queda, com imagens em câmera lenta que evidenciam o erro de cálculo na corrida para o salto. “Não medi corretamente o espaço e apliquei força excessiva no impulso.”

VEJA VÍDEO:

Fonte: Notícias ao Minuto /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2025/07:00:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...