Namorada de Fausto Vera, do Atlético-MG, Aldana Masset é eleita Miss Universo Argentina 2025

Modelo e cantora de 25 anos venceu outras 29 concorrentes e vai representar o país na final internacional do concurso, em novembro, na Tailândia

Namorada de Fausto Vera, do Atlético-MG, a modelo, cantora e assessora de imagem Aldana Masset foi eleita neste domingo Miss Universo Argentina 2025. Candidata da província de Entre Ríos, a jovem de 25 anos venceu outras 29 concorrentes e vai representar o país na final internacional do concurso, em novembro, na Tailândia.

“Que alegria, amor. Que orgulho de você! Te parabenizo por todo seu esforço e dedicação! Te amo! Te amo”, postou o volante argentino, que ficou no banco do Galo no empate de sábado com o Corinthians, pelo Brasileiro, e não pôde estar presente à cerimônia de coroação, em Buenos Aires.

Não foi a primeira vez que Aldana participou do concurso: em 2019, ela já havia tentado conquistar o título de Miss Universo Argentina. Antes de ser anunciada vencedora desta vez, ela discursou: “O que brilha não é a coroa, mas as ações que a sustentam”.

