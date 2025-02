Namorado esgana, espanca e solta pit-bulls em cima da namorada para tentar matá-la

Foto: Ilustrativa | A vítima sofreu cortes profundos e teve a ponta de um dos dedos quase arrancada.

Uma mulher de 32 anos foi vítima de uma agressão brutal por parte de seu namorado, de 24 anos. A vítima não só foi espancada com socos, chutes e murros, como também foi esganada pelo criminoso. Não satisfeito, o agressor ainda soltou dois pit-bulls sobre a mulher, com o intuito de que os animais a atacassem.

A mulher sofreu cortes profundos e teve a ponta de um dos dedos quase arrancada, devido às mordidas dos cães e do próprio agressor. Ela foi socorrida e levada para um hospital, onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde era considerado delicado até a última atualização desta reportagem. O crime ocorreu na residência do agressor, localizada em Taguatinga, no último sábado (08/02).

Após o registro da ocorrência, a vítima prestou depoimento na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). Ela relatou que o relacionamento com o agressor durava pouco mais de um ano e era marcado por ameaças e agressões físicas.

Diante do depoimento, o delegado de plantão instaurou inquérito e solicitou à Justiça um mandado de prisão contra o agressor, que agora responderá pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele foi preso na tarde da última terça-feira (11/02), quando chegava para o primeiro dia de trabalho em um posto de combustíveis no centro de Taguatinga.

