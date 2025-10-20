‘Não consigo dormir direito’, diz pai de menina morta pela mãe e padrasto no interior de SP — Foto: Matheus Xavier Lisboa/Arquivo pessoal

Em entrevista ao g1, Mateus Xavier Lisboa, mecânico de motos autônomo, disse que ainda tenta lidar com a perda e com as lembranças da filha. Maria Clara Aguirre Lisboa, de 5 anos, foi encontrada morta em Itapetininga (SP).

Pela primeira vez, o pai de Maria Clara Aguirre Lisboa, de cinco anos, falou publicamente sobre a morte da filha, que foi assassinada pela mãe e pelo padrasto em Itapetininga (SP). O corpo da criança foi encontrado enterrado em uma cova rasa e concretada no quintal da casa onde a família morava.

Em entrevista ao g1, Mateus Xavier Lisboa, mecânico de motos autônomo, disse que ainda tenta lidar com a perda e com as lembranças da filha.

“Estou sentindo uma dor que nunca senti. Não consigo dormir direito. Sonho com ela todos os dias. A última vez que vi minha filha, ela me abraçou forte e disse que me amava. Tínhamos uma relação muito boa. Ela era carinhosa e sempre me abraçava.”

Segundo Mateus, a convivência com a mãe da menina era limitada, mas o vínculo com a filha era próximo.

“Em relação à mãe dela, eu não convivia muito, só quando minha mãe pegava a menina. A última vez que estivemos juntos foi há cerca de sete meses, em uma chácara de uma tia minha, em Sorocaba. Foi um dia muito bom e o último que a gente passou junto. Depois disso, nunca mais vi ela. A gente tinha esperança de encontrá-la, mas acabou encontrando ela morta.”

O pai também afirmou que tentou acionar os órgãos de proteção quando começou a desconfiar de que algo estava errado.

“Faz uns cinco meses que começamos a procurar o Conselho Tutelar. Muita gente fala que a gente não correu atrás, mas corremos, sim, atrás do conselho, da polícia. No fim, só foram achar agora.”

Sobre os áudios que recebeu do padrasto com mensagens que diziam que a menina já estava morta, Matheus disse que inicialmente não acreditou. “Quando soubemos, achamos que era mentira. Tentei buscar informações, mas não consegui. Depois veio a confirmação e foi desesperador.”

Padrasto tinha extensa ficha

O padrasto que confessou ter matado a enteada e enterrado o corpo no quintal de casa já tem passagens policiais por crimes graves, incluindo estupro, roubo e ameaça.

Conforme apuração do g1, entre as ocorrências registradas na ficha de Ribeiro Machado, de 23 anos, consta uma denúncia de ameaça e vias de fato, registrada em janeiro de 2025, cuja vítima era a própria Maria Clara. O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha por se tratar de violência doméstica.

Além desse registro, o homem responde por porte de arma, também em janeiro de 2025; roubo qualificado, em março de 2025; estupro, em agosto de 2022; e roubo, em setembro de 2019.

O Conselho Tutelar informou que Maria Clara estava sob os cuidados da mãe, Luiza Aguirre Barbosa Da Silva, de 25 anos, e que já haviam sido aplicadas medidas protetivas para orientar e acompanhar a família. O órgão não detalhou quais medidas seriam essas.