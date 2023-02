‘Não li a entrevista, nem vou ler’, diz Bolsonaro sobre declarações de Carla Zambelli

Carla Zambelli (Foto:Michel Jesus/Câmara dos Deputados) – Jair Bolsonaro (Clauber Cleber Caetano/PR).

Deputada federal afirmou discordar do silêncio após as eleições

Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) virou alvo de críticas de bolsonaristas após recentes declarações dadas durante entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”.

Ela chegou a discordar do tempo que o ex-presidente demorou pra falar após as eleições. “Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente, ele tinha 28 anos de Câmara. Tínhamos que mostrar nosso descontentamento até para incentivá-lo a ser a voz da oposição”, declarou.

Nesta quinta-feira (23), Bolsonaro afirmou à CNN que não pretende tomar conhecimento das declarações de Zambelli sobre ele. “Não discuti o assunto dessa notícia com ninguém. Eu não li essa entrevista, nem vou ler”, afirmou o ex-presidente da República. Ele continua morando na Flórida, nos Estados Unidos, mas pretende voltar ao Brasil em março.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal, em 24/02/2023/17:07:17

