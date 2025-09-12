“Não me sentia amada”: menina de 13 anos disse na escola que pretendia matar a mãe antes de cometer crime em Colíder (MT)

Foto: Reprodução | Colíder (MT) foi abalada por um crime que chocou a cidade e expôs a frieza de uma adolescente de 13 anos. A vítima, a servidora pública Samara Aparecida Conceição, de 34 anos, foi assassinada dentro de casa pela própria filha, que já havia confidenciado a colegas de escola que pretendia tirar a vida da mãe, alegando que “não se sentia amada”.

Segundo o delegado Adan Ximenes, assim que a ocorrência foi registrada, a adolescente não foi encontrada na residência da mãe nem na do pai. A polícia então buscou informações na escola, onde os relatos de colegas se tornaram a peça-chave da investigação. Três estudantes confirmaram que a menor havia dito explicitamente sua intenção de matar Samara.

O histórico de conflitos entre mãe e filha chamou atenção das autoridades. Samara não aceitava o relacionamento da filha com o namorado, de 16 anos, e havia registrado boletim de ocorrência em 25 de junho relatando que a adolescente saíra à noite sem permissão, retornando apenas na manhã seguinte. A vítima também já havia comunicado o Conselho Tutelar sobre os problemas.

A frieza do crime

No final da tarde de quinta-feira (11), a adolescente foi localizada na zona rural de Colíder, junto com o namorado e um amigo, enquanto tentavam fugir a pé para Nova Canaã do Norte, carregando R$ 4 mil da vítima. Um quarto adolescente, de 16 anos, também participou do crime e estava com R$ 1 da mãe da menor.

Durante depoimento, os quatro confessaram o ato e descreveram os detalhes com frieza. A adolescente pulou nas costas da mãe enquanto ela dormia e aplicou um “mata-leão”. O namorado imobilizou o braço esquerdo, um amigo segurou o braço direito e outro adolescente bloqueou as pernas. Samara suplicou para não ser morta, questionando a filha sobre o motivo da violência, mas a menor manteve a agressão até que a mãe parasse de reagir.

“Narraram que, em três minutos, Samara deixou de se mexer. A filha ainda checou o pulso e confirmou que a mãe estava sem vida”, relatou o delegado Ximenes.

Os adolescentes admitiram que já sabiam do plano de matar Samara e cogitaram usar pauladas ou facadas, mas optaram pela asfixia. Quando questionada sobre a motivação, a menor disse que “não se sentia amada”. Segundo os depoimentos, o crime também teria sido cometido para “ajudar uma amiga”.

Após o assassinato, os envolvidos reviraram a casa e localizaram R$ 5,8 mil. Todos foram autuados por ato infracional análogo a homicídio qualificado por motivo torpe, e a Polícia Civil representou pela internação dos quatro adolescentes.

Conteúdo Relacionado

O cenário do crime

Samara foi encontrada com as mãos amarradas para trás com fio de ferro de passar roupas e uma camiseta enrolada no pescoço. Não havia lesões aparentes ou sangramento, indicando que a morte ocorreu por asfixia. Testemunhas estimam que o crime aconteceu entre 22h de quarta-feira (10) e 4h da manhã de quinta-feira (11).

A frieza e a precisão com que o crime foi executado, aliadas à confissão prévia da adolescente aos colegas de escola, transformam o caso em um episódio extremo de violência familiar e revelam a complexidade da investigação policial em Colíder.

Fonte: Gazeta Digital/Jornal Folha do Progresso com informações PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/07:38:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...