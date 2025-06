“Não se Cale”: protocolo protege mulheres em bares e festas no Pará

Foto: Reprodução | Semu apresenta protocolo que orienta bares e restaurantes no enfrentamento à violência contra a mulher.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), lança nesta segunda-feira (23), às 17h, no Palácio do Governo, em Belém, o protocolo “Não se Cale”, uma nova medida de enfrentamento à violência contra a mulher em ambientes como bares, restaurantes, casas noturnas e similares em todo o Estado.

A iniciativa regulamenta a Lei Estadual nº 9.238/2021 e complementa o Decreto nº 3.643/2024, criando diretrizes claras para que estabelecimentos comerciais ofereçam ambientes mais seguros, acolhedores e preparados para proteger mulheres em situação de risco.

Objetivos do Protocolo

O “Não se Cale” visa:

Prevenir situações de violência contra mulheres em espaços de entretenimento;

situações de violência contra mulheres em espaços de entretenimento; Apoiar e proteger vítimas que se sintam ameaçadas ou estejam em risco;

que se sintam ameaçadas ou estejam em risco; Envolver estabelecimentos no compromisso com a segurança e o bem-estar do público feminino.

Ações previstas

Entre as ações previstas no protocolo, estão:

Treinamento de funcionários para identificar e reagir a situações de risco;

Criação de procedimentos internos de atendimento às vítimas;

Divulgação clara do protocolo nos ambientes;

Garantia de apoio rápido e eficaz a mulheres em situação de vulnerabilidade.

A aplicação das medidas exige o envolvimento direto de proprietários, gerentes e equipes dos estabelecimentos. Com isso, as mulheres passam a contar com o direito garantido de receber apoio imediato, acolhimento e segurança nesses espaços.

Fonte: Agência Brasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/07:25:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...