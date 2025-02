Não tem sentido a União ficar com tanta terra, diz Lula em Belém

Esther Dweck nesta sexta-feira (14) • Reprodução

Área a ser regularizada possui 13 milhões de m². A região, segundo a ministra Esther Dweck, é quase toda de posse da Marinha

“Não tem sentido a União, a universidade, as Forças Armadas ficar com tanta terra enquanto o povo não tem onde morar”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (14), durante participação no evento de divulgação dos investimentos do governo federal para a COP30.

“Então a gente tem que legalizar isso urgente”, disse o petista após o discurso da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Dweck falava sobre a regularização fundiária na capital paraense, envolvendo mais de 340 mil famílias em Belém, que tem mais de 1,4 milhões de habitantes. Dweck afirmou que espera que o projeto seja finalizado ainda durante o terceiro mandato de Lula, que rebateu a ministra:

“Tem que ser no meu mandato, porque, se não for no meu trabalho, não sairá. O governo tem que fazer um trabalho rápido, porque a gente está falando de um milhão de pessoas”, declarou o presidente.

A área a ser regularizada possui 13 milhões de m². A região, segundo a ministra, é quase toda de posse da Marinha, portanto da União, mas, a pedido de Lula, Esther prometeu acelerar a titulação para a entrega de terras às famílias.

No evento, ainda está previsto anúncio de um financiamento, ao governo do Pará, de R$ 250 milhões, via BNDES, para projetos de macrodrenagem e urbanização na capital paraense.

Fonte: Leticia Martinsda CNN , São Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2025/09:30:24

Publicado por Jornal Folha do Progresso

