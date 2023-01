“Não vai ter mais cercadinho”, diz Lula a jornalistas ao chegar no Itamaraty

Presidente Lula anuncia fim do cercadinho para a imprensa – (foto: Reprodução Redes Sociais)

Presidente sinaliza uma mudança no trato com os jornalistas que irão cobrir o mandato do petista

Na primeira fala direcionada aos jornalistas que cobriram a posse presidencial, neste domingo (1º), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu dar fim ao que ficou marcado como um símbolo da cobertura da imprensa durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): o “cercadinho”.

“Não vai ter mais cercadinho”, prometeu Lula aos repórteres que acompanharam a chegada ao Palácio do Itamaraty do recém-empossado presidente para o coquetel de recepção aos chefes de Estado e de governo estrangeiros – evento que encerrou a cerimônia oficial da posse de seu terceiro mandato.

Com a mudança, Lula indica uma relação mais amistosa com a imprensa nos próximos quatro anos, ao contrário de Bolsonaro que teve um série de embates com jornalistas. Inclusive, parte da estrutura do cercadinho já foi retirada do Alvorada. A partir de agora, os jornalistas voltam a ter acesso ao local.

