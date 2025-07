Nardino é reeleito presidente do PT em Novo Progresso (PÁ); Candidato de Lula, Edinho Silva tem maioria dos votos dos petista progressenses.

(Foto>Reprodução) – Nardino obteve 100% dos votos validos, e foi reeleito para um mandato de quatro anos, comandará a legenda municipal até 2009. 125 convencionais participaram da eleição municipal em Novo Progresso -PA.

Nardino atual presidente do diretório Municipal do Partido do Trabalhadores (PT), foi reeleito neste domingo 6 de julho de 2025, com a maioria dos votos dos convencionais. O ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva com apoio do Presidente Lula foi eleito presidente nacional do PT e vai comandar a legenda até 2029. A vitória, confirmada nesta segunda-feira 7. Edinho obteve 123 votos dos 125 votantes, o diretório municipal acompanhou a indicação do Presidente Luiz Inacio da Silva.

Edinho já conseguiu a proporção necessária para anunciar a vitória. Segundo o presidente em exercício do PT, senador Humberto Costa (PE), que dirigiu o pleito, o novo presidente foi eleito com 73,48% dos 342.394 votos apurados. Rui Falcão, em segundo lugar, tem 11,15%.

Edinho, prefeito de Araraquara (SP) por 16 anos, era o nome da corrente majoritária do PT. A CNB (Construindo um Novo Brasil), da qual o presidente Lula faz parte, representa quase 50% dos votos de filiados.

Em sua fala hoje, ele agradeceu a Lula e prometeu retomar pautas históricas do partido, além de se alinhar às pautas do governo. Segundo ele, o partido tem de se empenhar em propostas como o fim da escala 6×1, já em discussão no Congresso, e a tarifa zero no transporte público em vista de formar “um Brasil sem privilégios”.

Veja abaixo o resultado da eleição em Novo Progresso – PÁ

*Presidente Nacional

Edinho – 123 votos

Romênio Pereira – 2 votos

Chapa Nacional

Derrotar a Extrema – 123 votos

Somos todos PT- 2 votos

Presidente Estadual

Beto Faro – 123 votos

Milene Lauande – 2 votos

Chapa Estadual

Para continuar- 123 votos

Resistência socialista – 2 votos

Presidente Municipal

Nardino – 125 votos

Chapa Municipal

Esperança – 125

Fonte: Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/08:55:34

