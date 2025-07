NASA vai enviar seis helicópteros para Marte em missão Skyfall

Foto:© YouTube / AV | Missão Skyfall, desenvolvida pela NASA com a AeroVironment, lançará seis helicópteros em Marte para ampliar a exploração aérea. Cada drone pousará de forma independente e captará imagens de alta resolução.

A missão é inspirada no sucesso do Ingenuity, que realizou 72 voos históricos

O Laboratório de Propulsão a Jato (Jet Propulsion Laboratory) da NASA está desenvolvendo uma nova missão que pretende enviar seis helicópteros para Marte. Batizada de Skyfall, a iniciativa está sendo criada em parceria com a empresa norte-americana AeroVironment e prevê o lançamento dos seis drones em uma única cápsula de entrada na atmosfera marciana.

Para demonstrar como a missão funcionará, a NASA divulgou um vídeo mostrando o momento em que a cápsula libera gradualmente os pequenos helicópteros, cada um pousando de forma independente na superfície do planeta. Equipados com câmeras de alta resolução, os drones serão capazes de capturar imagens detalhadas da paisagem marciana.

“Com seis helicópteros, a missão Skyfall oferece uma solução de baixo custo que amplia drasticamente o alcance de exploração, a coleta de dados e o potencial científico da missão — aproximando os primeiros passos da humanidade em Marte”, afirmou William Pomerantz, diretor da divisão Space Ventures da AeroVironment, em comunicado publicado pelo site Gizmodo.

Sucesso do Ingenuity inspira nova missão

A missão Skyfall surge pouco mais de um ano após o encerramento das operações do Ingenuity, o primeiro helicóptero enviado a Marte. A pequena aeronave pousou no planeta em 2021 e realizou seu primeiro voo em abril daquele ano.

Embora tenha sido projetado para apenas cinco voos de teste, o Ingenuity superou todas as expectativas e completou 72 voos, cada um mais ousado que o anterior. No entanto, durante o 72º voo, realizado em 18 de janeiro de 2024, uma das pás da hélice quebrou no momento do pouso, encerrando sua atividade definitivamente.

Apesar do fim abrupto, o Ingenuity foi considerado um marco histórico. Durante sua missão, serviu como batedor do rover Perseverance, ajudando a equipe da NASA a analisar o terreno à frente e a escolher rotas mais seguras e eficientes para a exploração.

Lançamento previsto para 2028

Diante do desempenho notável do Ingenuity e de sua utilidade estratégica, a NASA decidiu ampliar a aposta em veículos aéreos no planeta vermelho. A missão Skyfall, que deve ser lançada em 2028, representa um avanço tecnológico significativo e promete ampliar o conhecimento humano sobre Marte.

A AeroVironment divulgou um vídeo ilustrativo da missão, mostrando como os helicópteros serão liberados da cápsula e operarão de forma autônoma na superfície marciana.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/06:09:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...