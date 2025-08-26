Nattan paga R$ 1 mil para homem trair namorada em show, e casal se separa; veja vídeo

Foto: Clara News | Cantor fez proposta polêmica durante apresentação em MS; jovem aceitou beijar outra mulher no palco, e término foi anunciado ao vivo pela namorada.

Um show do cantor Nattan durante a Festa do Folclore, em Três Lagoas (MS), terminou em polêmica após o artista oferecer R$ 1 mil para um homem da plateia trair a namorada — e ele aceitou.

No vídeo que circula nas redes sociais, o rapaz aparece no palco ao lado de Nattan. Diante do público, ele beija outra mulher enquanto a namorada assiste a tudo da plateia.

Antes do beijo, a jovem ainda tenta impedir a situação, pedindo para que ele não aceitasse a proposta. O namorado, por sua vez, tenta negociar, dizendo: “Vou dividir com você”. Mesmo com o apelo dela, ele insiste e realiza o beijo.

A cena foi registrada pela própria namorada, que anuncia o fim do relacionamento em voz alta: “Acabou”.

O rapaz tentou se desculpar ainda no palco, dizendo: “Você deixou”. No entanto, as desculpas não foram suficientes.

Nas redes sociais, a jovem confirmou o término:

“Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”.

Em seguida, ela também pediu que o ex-namorado não fosse alvo de ataques:

“Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.

VEJA AO VÍDEO:

Fonte: g1 MS e TV Morena e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/07:14:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...