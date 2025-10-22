Navio conduzido por mulheres enfrenta forte tempestade no Rio Amazonas, no Pará; assista

Navio Vera Cruz.Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Relâmpagos cortaram o céu por vários minutos e as luzes do navio piscavam com frequência durante o registro.

Uma forte tempestade foi registrada no Rio Amazonas pela tripulação feminina do navio Vera Cruz, que navegava na região da Costa do Alvarenga, nas proximidades do município de Óbidos, no oeste paraense, na noite de segunda-feira (20).

As imagens foram feitas pela equipe a bordo, composta exclusivamente por mulheres que atuam na condução e operação da embarcação. Relâmpagos cortaram o céu por vários minutos e as luzes do navio piscavam com frequência durante o registro.

A região do baixo Amazonas é conhecida por registrar alta incidência de descargas elétricas, especialmente durante a noite. De acordo com meteorologistas, a forte atividade elétrica registrada na noite de segunda está relacionada à combinação de calor intenso, alta umidade e instabilidade atmosférica comum neste período do ano, quando a Amazônia transita da estação seca para a chuvosa.

Veja vídeo:

