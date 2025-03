“Neném” é morto a tiros por homens encapuzados no Pará

(Foto: Reprodução) – O homicídio ocorreu na tarde desta sexta-feira (28/02), em Belém.

Um homem identificado como Fabrício Corrêa Maués, mais conhecido como “Neném”, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (28), na Rua Nova, no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por pelo menos quatro disparos de arma de fogo.

Testemunhas relataram que os atiradores eram homens encapuzados que desceram de um carro e efetuaram os disparos. Há divergências sobre a cor do veículo utilizado no crime: um tio da vítima afirmou que era um carro branco, enquanto outros familiares mencionaram um carro prata. O crime ocorreu por volta de 17h30, quando “Neném” caminhava pela rua, possivelmente retornando do trabalho. No entanto, no momento da execução, ele não vestia roupas que indicassem sua profissão.

Moradores da área informaram que “Neném” trabalhava como gari e morava na rua do Acampamento, próximo ao local onde foi morto. Segundo o tenente-coronel Freitas, comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, a vítima possuía antecedentes criminais. “Ele tem três passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo e associação criminosa”, informou o oficial.

Ainda segundo o comandante, há suspeitas de que o assassinato possa estar relacionado ao passado da vítima. “Ele dizia que trabalhava como serviços gerais, de carteira assinada, mas devido à sua vida pregressa, não sabemos se ele deixou dívidas no passado e alguém veio cobrar agora”, acrescentou Freitas.

Além da Polícia Militar, equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos sobre o caso. Peritos recolheram cápsulas de munição e outros vestígios para análise, a fim de determinar a dinâmica do crime e possíveis envolvidos. O corpo de “Neném” foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Vários curiosos acompanharam os trabalhos da perícia, assim como familiares da vítima, que moravam na mesma rua onde o crime ocorreu. “Neném” deixa um filho e a companheira. O caso é investigado pela Polícia Civil.

“A Polícia Civil informa que a Divisão de Homicídios (DH) foi acionada para fazer o levantamento do local de crime e diligências preliminares. A vítima foi identificada como Fabrício Correa Maués. As investigações seguem para identificar a autoria do crime”, informou a PC.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2025/09:14:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...