Neta desvia R$ 200 mil do avô e culpa Lula por sumiço do dinheiro

Foto: Reprodução | A Polícia Civil do Paraná indiciou, nesta segunda-feira (26/5), uma mulher, de 35 anos, por aplicar diversos golpes contra o avô, de 87 anos, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Segundo as investigações, ela desviou cerca de R$ 200 mil da vítima ao longo dos últimos anos, aproveitando-se da confiança da relação familiar e utilizando métodos fraudulentos para manter o esquema.

Conforme o delegado Gabriel Munhoz, responsável pelo caso, a mulher acompanhava o avô ao banco, ajudava com saques da aposentadoria e transferia parte dos valores diretamente para a própria conta bancária. “Na cabeça da vítima, o dinheiro estava sendo guardado. Mas, na verdade, ela praticava os desvios sistematicamente”, explicou o delegado.

A investigação identificou que a mulher também se aproveitou do recebimento de um precatório pelo homem, um valor expressivo, embora o montante exato não tenha sido divulgado. No mesmo dia em que o valor entrou na conta da vítima, ela transferiu cerca de R$ 30 mil para a conta pessoal, além de realizar outras transferências via Pix em seguida.

Para sustentar o golpe, a investigada chegou a utilizar uma linha telefônica alternativa, com a qual ligava para o avô fingindo ser uma funcionária da Caixa Econômica Federal. Nessas ligações, ela dizia que os valores do precatório estavam seguros e sendo guardados, enquanto, na realidade, haviam sido desviados.

“Foi por meio de diligências que conseguimos comprovar que a linha utilizada era dela, o que reforçou o dolo da ação. Ou seja, além de se aproveitar do laço de parentesco, ela ainda criava um personagem para enganar a vítima”, destacou Munhoz.

A suspeita foi indiciada com base no artigo 171, parágrafo 4º, do Código Penal, que trata do crime de estelionato praticado contra idoso, o que pode agravar a pena. O delegado também solicitou o bloqueio dos valores encontrados nas contas da investigada, visando tentar minimizar o prejuízo causado ao avô.

Durante o depoimento, segundo a Polícia Civil, a mulher chegou a tentar justificar o sumiço do dinheiro dizendo que os valores haviam sido retidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O inquérito revela que a suspeita entregava apenas parte do valor da aposentadoria ao idoso, alegando que o restante estava guardado. Quando questionada sobre o 13º salário pelo idoso, afirmava que ‘o Lula tinha cortado’, evidenciando seu dolo e desprezo pelo avô”, declarou o delegado.

O caso veio à tona após o filho da vítima descobrir que o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) do veículo do homem estava em atraso havia três anos, mesmo após ter entregado dinheiro à neta para o pagamento.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/14:55:32

