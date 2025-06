Neto é flagrado empurrando avô morto em cadeira de rodas para pedir empréstimo bancário

Neto é preso após levar avô morto para pedir empréstimo bancário em ManausNeto é preso após levar avô morto para pedir empréstimo bancário em Manaus – Foto: Divulgação/ND

Rômulo Alves da Costa, neto da vítima, prestou depoimento à Polícia Civil e foi liberado em seguida; caso ocorreu em Manaus, no Amazonas

Rômulo Alves da Costa, de 42 anos, foi preso por empurrar o avô morto, José Pequenino da Costa, de 77 anos, em uma cadeira de rodas no Centro de Manaus, no Amazonas. O incidente ocorreu no sábado (7). Conforme a Polícia Civil, o neto estaria levando o idoso para realizar um empréstimo bancário.

A prisão ocorreu após populares acionarem o Samu, ao observarem que o idoso estava imóvel na cadeira de rodas. O homem prestou depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e foi liberado em seguida.

As causas da morte de José Pequenino ainda estão sendo investigadas. O corpo da vítima apresentava feridas, mas, conforme avaliação preliminar da perícia, as lesões podem estar associadas a comorbidades preexistentes. O idoso era hipertenso, diabético e usava bolsa de colostomia.

“Somente com os laudos definitivos do Instituto Médico Lega e da perícia criminal poderemos esclarecer quando ocorreu o óbito e se houve algum tipo de crime, como vilipêndio de cadáver ou tentativa de estelionato”, explicou Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana.

Neto que empurrou avô morto planejava pedir empréstimo bancário

Conforme a Polícia Civil, Rômulo alegou que havia saído com o avô para tentar realizar um empréstimo bancário e comprar alimentos e itens de higiene. Ele afirmou estar desempregado e que cuidava do avô, o que dificultava a busca por trabalho.

A investigação apura se o neto chegou a entrar com o corpo do avô morto em alguma agência bancária. Um dos filhos de José Pequenino declarou que não via o pai desde novembro, data em que Rômulo levou a vítima para morar com ele.

