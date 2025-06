Neto invade casa, briga e tenta matar avós a facadas em Guarantã do Norte (MT)

Foto: Ilustrativa| Um homem tentou matar seus avós na noite dessa segunda-feira (16), no bairro Jardim Aeroporto, em Guarantã do Norte (a 709 km de Cuiabá). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito atingiu a avó, de 59 anos, com um golpe de faca no pescoço e seu avô, 90, teve lesões em um dos braços.

Homem não identificado invadiu uma casa, em Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá), no final da noite de segunda-feira (16) e tentou matar o avô e a esposa dele com golpes de faca. Depois do crime, o agressor fugiu.

Conforme apurado pelo , Polícia Militar foi acionada por volta das 23h45 para uma ocorrência de tentativa de homicídio no Jardim Aeroporto. Quando a equipe chegou, encontrou o casal que foi vítima do criminoso.

O homem, de 90 anos, contou que o suspeito é seu neto. Ele pulou o muro do quintal e depois invadiu a casa pela janela. Em posse de uma faca, avisou que mataria o casal e partiu para cima deles.

Os dois entraram em luta corporal com o suspeito. A mulher, de 59 anos, foi ferida na altura do pescoço, causando um corte superficial. Já o homem foi lesionado no braço. Depois do crime, o suspeito fugiu.

Casal pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram os policiais. Eles já foram agredidos pelo suspeito e tinham medida protetiva contra ele, que já expirou. Caso é investigado.

