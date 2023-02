Neto mata o próprio avô com facada no pescoço enquanto ele dormia na rede

Um crime chocante foi registrado durante o domingo (12) no Assentamento 1° de Maio, em Girau do Ponciano, interior de Alagoas. Um idoso de 65 anos morreu após ser esfaqueado pelo próprio neto quando dormia na rede.

De acordo com relatos de testemunhas locais, tudo teria começado com uma discussão que escalou e terminou com o adolescente tentando agredir o avô, que utilizou uma vara para se defender. Contudo, algumas horas depois, o idoso, identificado como José Antônio dos Santos, foi esfaqueado pelo neto quando estava dormindo em uma rede.

O jovem ainda tentou se esconder em casa, mas foi detido pela Guarda Municipal e levado para a Central de Polícia Civil de Arapiraca. Informações apontam que o adolescente teria ligação com o tráfico de drogas.

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC) foram acionadas no local para recolher o corpo da vítima e realizar o procedimento de perícia no local do crime.

