Neymar diz que Copa do Mundo de 2026 será sua última

Foto: Reprodução | O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegará com 34 anos ao Mundial de 2026, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

O atacante Neymar, de 32 anos, admitiu que a Copa do Mundo de 2026 será a última da sua carreira, e que “fará de tudo” para ajudar o Brasil a finalmente conquistar o hexa. O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegará com 34 anos ao Mundial de 2026, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

“Sei que é a minha última Copa, então é meu último tiro, minha última chance. Vou fazer de tudo para que a gente possa conseguir”,disse o camisa 10 em declarações divulgadas nesta terça-feira pelo canal CNN. “Eu quero estar, vou tentar fazer o meu máximo, trabalhar muito forte para que esteja junto à Seleção Brasileira”, reiterou o jogador.

Neymar voltou a jogar pelo Al-Hilal em outubro, depois de um ano afastado por uma grave lesão no joelho. Desde o seu retorno, disputou apenas dois jogos, em ambos começando no banco de reservas.

Durante sua ausência, o Brasil teve problemas para mostrar um bom futebol e conseguir bons resultados nas Eliminatórias Sul-Americanas. Faltando seis rodadas para o final da competição, a seleção ocupa a quinta colocação, com 18 pontos, sete atrás da líder Argentina e cinco acima da zona de repescagem.

“Confio muito no meu time, nos jogadores que estão surgindo, que são novos, é uma equipe muito nova. Não estamos hoje no lugar onde a gente queria estar. Acho que, juntos, a gente vai conseguir algo muito grande”, afirmou.

No Al-Hilal desde 2023, Neymar garantiu que está feliz no clube saudita, com o qual tem contrato até o meio do ano. Sua passagem, no entanto, foi marcada por problemas físicos.

A continuidade do astro na Arábia Saudita tem gerado especulações na imprensa internacional. Em meio a esse cenário, ele afirmou que seria “incrível” voltar a jogar com o argentino Lionel Messi e com o uruguaio Luíz Suárez, que foram seus companheiros no Barcelona e hoje defendem o Inter Miami, dos Estados Unidos.

“São meus amigos, nos falamos até hoje. Seria interessante o futebol reviver esse trio. Estou feliz no Al-Hilal, na Arábia. Mas a gente não sabe, o futebol está cheio de surpresas”, concluiu.

