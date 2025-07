Neymar e Amanda Kimberlly posam juntos no aniversário da filha

Craque posa ao lado de Amanda Kimberlly pela primeira vez com a pequena em festa familiar na região de São Paulo. | Reprodução

Jogador compareceu à festa da filha Helena, em Jundiaí, ao lado de Bruna Biancardi e Mavie; Nadine Gonçalves fez homenagem nas redes sociais

Neymar e Amanda Kimberlly posaram juntos pela primeira vez com a filha, Helena, durante a festa de aniversário da menina, realizada na última quinta-feira (03), em uma chácara em Jundiaí, interior de São Paulo. O evento reuniu familiares e marcou um momento inédito entre o jogador e a modelo.

O atacante chegou ao local de helicóptero, acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha do casal, Mel, e da filha Mavie, de um ano e oito meses.

Amanda Kimberlly, modelo de 31 anos, teria iniciado um relacionamento com Neymar no início de outubro de 2023, quando o jogador estava suspostamente afastado de Bruna Biancardi. A relação entre os dois ocorreu próximo do nascimento de Mavie, que nasceu no dia 06 do mesmo mês.

Nadine Gonçalves, mãe do jogador, também participou da comemoração e prestou uma homenagem à neta nas redes sociais. “Meu bebê, feliz aniversário! Que os planos de Deus se cumpram em sua vida e te faça infinitamente feliz. Que Deus te abençoe e te cubra de todo e qualquer mal. Estarei aqui sempre que precisar. Feliz aniversário!”, disse.

Sem festa para Mavie e expectativa por Mel

Bruna Biancardi revelou que não pretende organizar uma festa para o aniversário de dois anos de Mavie, que vai ocorrer em alguns meses. Em resposta a uma seguidora nas redes sociais, ela afirmou não estar planejando nenhuma comemoração.

“Não estamos pensando em fazer festa de 2 anos. Pode ser que a gente mude de ideia, mas por enquanto pensamos em comemorar em uma viagem”, compartilhou.

Além disso, o casal aguarda ansiosamente a chegada da segunda filha, Mel, que ainda não tem data prevista para nascer. Bruna explicou que eles pretendem esperar o momento natural do parto, assim como fizeram com Mavie.

