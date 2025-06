Neymar é expulso por tentar gol de mão e não joga mais no Santos até fim de contrato

Foto: Reprodução | Atacante recebe cartão vermelho em derrota para o Botafogo e só voltará a jogar pelo time praiano se firmar novo compromisso.

A possível despedida de Neymar na Vila Belmiro, neste domingo (1º), teve clima melancólico. O camisa 10 foi titular em Santos x Botafogo, vinha jogando bem, mas acabou sendo expulso aos 30 minutos do segundo tempo.

Ele recebeu o segundo cartão amarelo após marcar um gol com a mão, devidamente anulado pela arbitragem. O capitão santista já tinha sido advertido com um cartão no fim da primeira etapa, por falta em Jair.

Onze minutos depois da expulsão, o Botafogo, que vinha sendo pressionado pelo time da casa, abriu o placar com gol de Artur, o que garantiu o resultado positivo para o alvinegro carioca.

Contrato de Neymar com o Santos vive últimos dias

Como o contrato de Neymar com o Santos termina no fim de junho e ainda não foi renovado, o craque de 33 anos pode ter sido expulso em sua última partida na Vila Belmiro.

Neymar, vale lembrar, ficou cerca de 40 dias afastado por uma lesão muscular. Ele vinha retomando o ritmo e voltou a ser titular no amistoso contra o RB Leipzig, vencido pelo time alemão. Contra o Botafogo, ele fazia sua segunda partida consecutiva entre os 11 iniciais.

Na próxima rodada, o Peixe visita o Fortaleza na Arena Castelão. Depois, terá a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, e o Santos só volta a campo em julho, quando o atual contrato de Neymar já terá acabado.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/09:04:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...