Neymar esbanja impaciência e Santos é derrotado pelo Fluminense no Maracanã

Nem mesmo a presença de Neymar deixou o Santos mais confortável | Foto: Reprodução

Com o resultado, a equipe alvinegra continua sem vencer no Brasileirão e soma apenas um ponto, ficando na zona de rebaixamento.

A volta de Neymar aos campos terminou com uma derrota por 1 a 0 do Santos contra o Fluminense, neste domingo (13), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo de baixo nível técnico e bastante faltoso, a equipe alvinegra sofreu um gol nos acréscimos. Foi a consequência justa ao ver o adversário criar mais chances e evidenciar superioridade ao longo da partida.

Nem mesmo a presença de Neymar deixou o Santos mais confortável. O craque, com os nervos à flor da pele, perde a paciência com muita rapidez e acaba prejudicando o time e enervando os companheiros e adversários. Sob o comando de Pedro Caixinha, a equipe da Baixada não mostra evolução. É praticamente impossível elencar tudo o que falta a essa equipe. É necessária uma mudança de conceitos no jeito como se monta o time a fim de destravar o elenco e conseguir aproveitar o que há de bom em cada atleta.

Com o resultado, a equipe alvinegra continua sem vencer no Brasileirão e soma apenas um ponto, ficando na zona de rebaixamento. Já o time das Laranjeiras mantém 100% de aproveitamento sob o comando de Renato Gaúcho e está na parte alta da classificação. Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Santos volta a campo para medir forças com o Atlético-MG, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Fluminense vai à capital paulista enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30.

Nem mesmo a presença de Neymar deixou o Santos mais confortável. O craque, com os nervos à flor da pele, perde a paciência com muita rapidez e acaba prejudicando o time e enervando os companheiros e adversários. Sob o comando de Pedro Caixinha, a equipe da Baixada não mostra evolução. É praticamente impossível elencar tudo o que falta a essa equipe. É necessária uma mudança de conceitos no jeito como se monta o time a fim de destravar o elenco e conseguir aproveitar o que há de bom em cada atleta.

Com o resultado, a equipe alvinegra continua sem vencer no Brasileirão e soma apenas um ponto, ficando na zona de rebaixamento. Já o time das Laranjeiras mantém 100% de aproveitamento sob o comando de Renato Gaúcho e está na parte alta da classificação.

O Fluminense dominou as ações do jogo desde o primeiro minuto. Pelo lado tricolor, houve reclamações de pênaltis não assinalados pela arbitragem. O Santos tentava bolas longas e não conseguia encaixar bons ataques. Do banco de reservas, Neymar tentava instruir seus colegas que estavam em campo.

A equipe alvinegra foi passiva e não apresentou soluções para desarmar o Fluminense ao longo da primeira etapa. Os donos da casa jogaram mais e mereciam ter inaugurado o marcador, mas faltou precisão em lances decisivos e o placar não saiu do zero nos 45 minutos iniciais.

Diante da má atuação, Pedro Caixinha decidiu fazer três substituições no intervalo e, após 42 dias, Neymar voltou a jogar pela equipe do Santos. Nos primeiros movimentos, o craque teve dificuldade de se soltar, e o Fluminense continuou melhor no jogo.

Neymar mostrou impaciência em campo. Após Samuel Xavier puxá-lo pela camisa o santista deixou o braço e acertou o rosto do adversário. O árbitro aplicou cartão amarelo ao camisa 10, que ainda tirou satisfação com o atleta tricolor. A situação apimentou o jogo. O Santos passou a ter mais controle da bola, enquanto o Fluminense tentava reagir com contragolpes e trocas rápidas de passes.

Neymar tentou uma finalização, mas não pegou em cheio e facilitou a vida de Fábio. Quem não se deu bem foi o venezuelano Soteldo. O atacante, que entrou no intervalo, voltou a sentir uma lesão e saiu aos 30 minutos do segundo tempo.

A partida ficou muito mais brigada nos minutos finais, com disputas duras e repetidas faltas. O Fluminense tentou surpreender com chutes de longa distância, e o Santos trabalhou mais com a bola nos pés. Quando o jogo parecia fadado ao empate sem gols, Samuel Xavier contou com um desvio na defesa alvinegra para balançar as redes em uma finalização fatal, aos 51 minutos.

Gol

Samuel Xavier, aos 51 do segundo tempo

Próximos jogos

Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Santos volta a campo para medir forças com o Atlético-MG, na Vila Belmiro;

No mesmo dia, o Fluminense vai à capital paulista enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30.

Fonte: Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/09:15:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...