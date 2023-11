Neymar fala do jogo contra a Argentina: “ia apanhar muito”

Neymar reage ao caos de Brasil x Argentina: “ia apanhar muito nesse jogo”.

Na noite desta terça-feira, Neymar usou suas redes sociais para compartilhar que estava acompanhando o clássico entre Brasil e Argentina, válido pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Maracanã. Os argentinos venceram por 1 a 0, com um gol de cabeça do zagueiro Otamendi.

Através de sua conta no Instagram, o jogador publicou dois stories: um mostrando que estava assistindo ao jogo e outro comentando que certamente causaria uma confusão se estivesse em campo. Além disso, ele incentivou os companheiros de seleção a irem para cima do rival e expressou o desejo de que alguém fizesse “alguma coisa só para esquentar o clima”.

“Jogo bom, clássico. Jogo quente, pegado. [Eu] ia apanhar muito nesse jogo aí, mas ia fazer uma confusão danada, ‘tá’ maluco. É jogo bom para dar lambreta. Brasil x Argentina, arrumar confusão, estamos jogando em casa, ir para cima, caneta, chapéu… Bora, bora. Alguém tem que fazer alguma coisa aí só para esquentar o clima”, disse o astro brasileiro

Fonte: DOL / Jornal Folha do Progresso em 22/11/2023/12:43:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...