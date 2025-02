Neymar foi o 6° atleta mais bem pago em 2024; veja a lista

Neymar é o 6° atleta mais bem pago em 2024, com 133 milhões de dólares. | Raul Baretta/Santos… – Veja mais em https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/gazeta-esportiva/2025/02/11/neymar-tenta-repetir-no-santos-sucesso-pela-selecao-na-neo-quimica-arena.htm?cmpid=copiaecola

Neymar é o 6° atleta mais bem pago em 2024, com 133 milhões de dólares. Veja a lista completa dos 100 atletas mais bem pagos do mundo.

Neymar Jr está entre os assuntos mais comentados do esporte. O jogador, que recentemente voltou ao Santos, tem criado muitas expectativas aos fãs. Agora, uma curiosidade.

O site Sportico, especializado em negócios do esporte, divulgou a lista dos 100 atletas mais bem pagos do mundo durante o ano de 2024. Neymar foi o brasileiro com mais ganhos.

O jogador do Santos aparece na sexta colocação. Neymar recebeu 133 milhões de dólares (768,5 milhões) durante o ano, levando em conta salários no Al-Hilal e outros acordos por fora do futebol. Vini Jr. é o outro brasileiro da lista; ele ficou na 38ª colocação, com 55 milhões de dólares (R$ 317,8 milhões).

Cristiano Ronaldo foi o atleta que mais recebeu. O português embolsou 260 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão).

A lista não conta com nenhuma mulher entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo. Segundo o site, a tenista americana Coco Gauff foi a mulher que mais embolsou dinheiro, com 30,4 milhões de dólares (R$ 175,6 milhões).

O ranking conta com atletas de oito esportes diferentes: futebol, basquete, boxe, futebol americano, golfe, beisebol, automobilismo e tênis. Eles estão espalhados por 27 países diferentes.

VEJA O TOP 10

1. Cristiano Ronaldo (futebol): 260 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão)

2. Stephen Curry (basquete): 153,8 milhões de dólares (R$ 888,6 milhões)

3. Tyson Fury (boxe): 147 milhões de dólares (R$ 849,3 milhões)

4. Lionel Messi (futebol): 135 milhões de dólares (R$ 780 milhões)

5. LeBron James (basquete): 133,2 milhões de dólares (769,6 milhões)

6. Neymar (futebol): 133 milhões de dólares (768,5 milhões)

7. Oleksandr Usyk (boxe): 122 milhões de dólares (704,9 milhões)

8. Karim Benzema (futebol): 116 milhões de dólares (670,2 milhões)

9. Kylian Mbappé (futebol): 110 milhões (635,6 milhões)

10. Jon Rahm (golfe): 105,8 milhões (611,3 milhões)

