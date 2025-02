Neymar marca o 1º no retorno, Santos vence e dá salto na tabela do Paulista

Foto: Reprodução | Neymar marcou pela primeira vez desde o retorno ao clube -ele balançou a rede em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu, ainda no primeiro tempo.

O Santos venceu o Água Santa por 3 a 1, na noite deste domingo (16), na Vila Belmiro, e pulou para a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. O clube ainda busca a classificação para a próxima fase do Paulista.

Neymar marcou pela primeira vez desde o retorno ao clube -ele balançou a rede em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu, ainda no primeiro tempo.

Neymar, Thaciano e Guilherme marcaram para os donos da casa. Netinho balançou a rede a favor do Água Santa com um golaço.

Com o resultado, o Santos chega a 12 pontos, e dá um salto da lanterna à ponta da tabela -ultrapassou Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa, que têm 11. O Água Santa, por sua vez, permanece com seis e em situação bem complicada na luta contra o rebaixamento. O time está na última colocação do Grupo C, atrás de São Paulo, com 16, Novorizontino, com 12, e Noroeste, com sete.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Noroeste, na Vila Belmiro. O Água Santa recebe o Inter de Limeira.

NEYMAR: GOL E ASSISTÊNCIA

Neymar foi um dos destaques em campo. O camisa 10 foi titular na Vila Belmiro pela primeira vez desde o retorno e entrou em campo com a filha Mavie no colo. O camisa 10 e abriu o placar em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. Foi o primeiro gol dele nesta nova passagem pelo Santos.

No momento em que o Peixe mais passava sufoco na equipe, ele conseguiu uma assistência para Guilherme fazer o terceiro gol do time -o Peixe vencia por 2 a 1 e sofria pressão. Neymar foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo- deu vaga a Miguelito -e saiu aplaudido pela torcida, que gritou: “Olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar”.

ZAGUEIRO TEVE DESIDRATAÇÃO

O zagueiro Zé Ivaldo apresentou um quadro leve de desidratação e precisou ser substituído no intervalo. O Estado de São Paulo tem tido dias com forte calor e a Defesa Civil, inclusive, emitiu um alerta prevendo elevação de temperaturas entre este domingo (16) e a próxima quarta-feira (19).

COMO FOI O JOGO

O Santos entrou em campo com algumas modificações e uma formação diferente. A equipe de Caixinha foi a campo com Neymar e Soteldo entre os titulares, e uma filosofia de marcação “mais alta”, com o que é comumente chamado de “pressão pós-perda”. Assim, o Peixe criou dificuldades na saída de bola do Água Santa e teve boa presença no campo de ataque.

O sistema ofensivo do Santos conseguiu boas trocas de passes e levar perigo ao gol adversário. Neymar, que antes estava mais distribuindo o jogo, sofreu um pênalti em jogada em que avançou com a bola dominada, tabela com Soteldo e improvisou no drible na área. Na cobrança, abriu o placar. O time da Vila manteve o ritmo e chegou ao segundo, com Thaciano.

Aos poucos, porém, o Água Santa passou a achar espaços e assustar o Santos. Brazão conseguiu boas defesas, mas não foi o suficiente no bonito chute de Netinho, que, de fora da área, mandou no ângulo direito do goleiro.

Na volta do intervalo, o cenário do fim da etapa inicial se manteve. O Santos construía oportunidades, mas o sistema defensivo dava espaços a um Água Santa que não se intimidava e arriscava nas saídas em velocidade. Neste cenário, Caixinha procurou “povoar” mais o meio de campo com as entradas de Rincón e Pituca -Pituca não entrou bem e acabou não conseguindo fazer o time retomar o controle das ações.

O Peixe conseguiu dar uma respirada justamente no momento mais complicado no jogo. Em uma escapa pela direita, a bola foi cruzada para área e Tiquinho não alcançou. Neymar, na área, tentou a finalização, mas se embolou com a zaga. No chão, rolou para Guilherme fazer o terceiro.

LANCES IMPORTANTES

Quase! Aos 9 minutos do 1º tempo, a bola sobrou com João Schmidt após bate-rebate, e ele finalizou de fora da área. A bola bateu em Neymar, desviou e quase engana o goleiro, mas foi para fora.

1×0. Aos 12 minutos do 1º tempo, Neymar cobrou pênalti e abriu o placar. Ele mesmo havia sofrido a penalidade, ao ser derrubado na área após tabela com Soteldo.

2×0. Aos 26 minutos do 1º tempo, Gil roubou a bola e acionou Soteldo. O venezuelano passou para Guilherme, que cruzou para a área. Rafael Vaz tentou o corte, mas a bola pegou no goleiro e sobrou para Thaciano, que empurrou para o gol.

2×1. Aos 43 minutos do 1º tempo, Netinho recebeu na intermediária, dominou e chutou de muito longe. A bola pegou uma curva e foi parar no ângulo direito do gol santista.

3×1. Aos 24 minutos do 2º tempo, a bola foi cruzada pela direita e Neymar tentou o domínio, mas não conseguiu. No chão, o camisa 10 rolou a bola para Guilherme, que finalizou e fez o terceiro.

Passou perto. Aos 35 minutos do 2º tempo, Robinho tabelou com Neilton e finalizou de fora da área. A bola desvia no meio do caminho e assustou.

Impedido. Aos 37 minutos do 2 tempo, Neymar saiu cara a cara com o goleiro do Água Santa, avançou e rolou para Soteldo, que empurrou para o gol. A arbitragem, porém, marcou impedimento do camisa 10 quando recebeu o lançamento.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 1 ÁGUA SANTA

Competição: Campeonato Paulista

Data e hora: 16 de fevereiro de 2025, às 20h30

Local: Vila Belmira, em Santos (SP)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Thaciano, Gabriel Bontempo, Guilherme, Soteldo (SAN); Netinho (AGS)

Cartões vermelhos: –

Gols: Neymar, do Santos, aos 12’/1ºT; Thaciano, do Santos, aos 26’/1ºT; Netinho, do Água Santa, aos 43’/1ºT; Guilherme, do Santos, aos 24’/2ºT

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo (Luisão) e Escobar; João Schmidt (Rincón), Soteldo e Neymar (Miguelito); Gabriel Bontempo (Tiquinho Soares), Guilherme e Thaciano (Diego Pituca). Técnico: Pedro Caixinha

Água Santa: Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Villian, Netinho (Wesley Dias) e Marco Antônio (Ramon); Davi Gomes (Robinho), Willen (Neilton) e Gabriel Silva (Ademilson).

Técnico: Pintado

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2025/13:36:01

