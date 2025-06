Neymar renova contrato com o Santos. Veja os valores até quando

Foto: Jhony Pinho | Neymar renova contrato com o Santos até dezembro de 2025, sem cláusula de renovação automática. Entenda os detalhes da negociação e suas implicações.

Neymar ficará no Santos pelo menos até o final de 2025. Dias antes do fim do contrato atual, jogador e clube acertaram a renovação por mais seis meses, garantindo a permanência até dezembro, segundo apurou a ESPN. O novo vínculo foi assinado na tarde desta terça-feira (24).

O Santos tinha interesse de incluir uma cláusula de renovação automática que permitisse a sequência até a Copa do Mundo de 2026, mas isso não entrou no termo final pactuado neste momento.

Também como revelou a reportagem, há uma mudança no modelo da contratação, sem um contrato adicional entre Santos e NR Sports pela exploração da imagem de Neymar.

No acerto que tinha validade até 30 de junho, o Santos tinha um contrato com Neymar, com previsão de salário líquido de R$ 3 milhões mensais; e outro com a NR Sports, pelo “uso e exploração comercial das propriedades intelectuais do atleta”.

É nesse segundo vínculo que o Santos acertou o pagamento mínimo de US$ 15 milhões (R$ 85 milhões) com repasses de contratos assinados com a chegada do astro, tendo como fórmula central uma divisão entre os ganhos gerados por Neymar: 75% de novos acertos ou melhora em antigas parcerias vão para a empresa, enquanto o clube ficava com 25% disso.

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

Apesar do rompimento desse contrato, o Santos ainda tem valores a arcar referentes aos meses iniciais do acerto por Neymar. O clube, contudo, entende que já gerou as cifras necessárias para honrar o compromisso, dependendo do fluxo do pagamento dos parceiros para realizar os repasses.

Segundo apurou a reportagem junto a pessoas ligadas a NR Sports, o maior incômodo que levou ao rompimento desse vínculo foi o vazamento do contrato à imprensa, algo que a empresa entende ter acontecido por “alguém do Conselho do Santos”.

Em vídeo publicado pelo clube no YouTube, Neymar disse que “ouviu seu coração” para renovar. “O Santos não é só o meu time, é a minha casa. Minhas raízes, minha história e minha vida. Aqui fui um menino, que virou um homem, e sou amado de verdade”, exaltou o craque.

“Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam da minha carreira, e nada vai me parar. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou, onde nunca vai acabar”, concluiu o atacante na postagem na rede social.

Na temporada, Neymar soma 12 jogos, três gols e três assistências, todas pelo Campeonato Paulista. A última partida foi contra o Botafogo, dia 1º, quando foi expulso ao fazer um gol de mão.

