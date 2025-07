Neymar se diverte em Batmóvel que encomendou por R$ 8 milhões

(Foto: Reprodução | Instagram) – O designer foi Adhemar Cabral; ele demorou três anos para concluir o carro

O jogador de futebol Neymar Jr., de 33 anos, apareceu no domingo, 13, testando seu novo carro: uma réplica do Batmóvel. Conforme informações do jornal O Estado de São Paulo, o carro demorou três anos para ser produzido e tem valor estimado de US$ 1,5 milhão — algo em torno de R$ 8,3 milhões na cotação atual.

No vídeo compartilhado no Instagram, Neymar Jr. aparece testando a potência do veículo, que é equipado com motor V8. Presume-se que a máquina tenha de 450 a 500 cavalos. Nas imagens, ele sorri, olha para a câmera e até gargalha com o barulho.

O designer do carro foi Adhemar Cabral, autointitulado “líder no design automotivo”, focado em demandas exclusivas, com estilo e performance. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou um vídeo mostrando o processo de construção, do início ao resultado final. No mesmo vídeo, é possível ver uma imagem dele abraçado com o comprador.

“Acompanhe um pouco dos 3 anos enfrentando um dos maiores desafios da nossa jornada. Cada parafuso, cada solda… Tudo feito com alma. Hoje, o Tumbler [carro] ganha um novo lar. Desafio superado. Satisfação imensa. Seguimos construindo sonhos com paixão. Muito obrigado a toda minha equipe, que realiza sonhos de apaixonados!”, escreveu Adhemar na publicação.

Por questões burocráticas, o carro ainda não pode circular nas ruas. Como foi construído do zero, não foi homologado pelo sistema de trânsito nacional e não contempla emplacamento. Por enquanto, apenas pode rodar em propriedades particulares, a exemplo do condomínio de luxo em que Neymar Jr. mora, em Santos, no litoral de São Paulo.

Não se sabem os planos do jogador de futebol para o veículo. Entretanto, é de conhecimento público que ele é fã do personagem Batman, conhecido dos quadrinhos e das telonas, e de seu respectivo universo. Confira o vídeo do designer na íntegra:

Fonte: Redação Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/11:45:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...