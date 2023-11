Neymar se pronuncia após modelo vazar conversa em que jogador pede fotos íntimas

Modelo vazou conversa com Neymar, que afirmou que o papo é “antigo” – (Foto: Divulgação/Reprodução)

Viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (27) uma suposta conversa entre Neymar e a produtora do conteúdo adulto Aline Farias. No papo através do Instagram, jogador teria pedido fotos íntimas para a modelo. O atacante, então, se pronunciou após a repercussão do assunto.

Na conversa, Neymar pergunta a Aline se ela tem “nudes”, e a modelo responde que “tem várias”. Em seguida, a mulher envia um link para o jogador e pede para que o craque assine seu conteúdo exclusivo para ver as fotos. Contudo, segundo o atleta do Al Hilal, a conversa é antiga.

– Manda essa filha da p* mostrar a data. Isso foi há anos atrás – escreveu Neymar em uma publicação que repercutiu o caso.

Neymar teve uma filha, Mavie, há algumas semanas, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. O jogador não atua desde o dia 17 de outubro, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em jogo contra o Uruguai, nas Eliminatórias da Copa.

Neymar teve sua conversa vazada na internet, na qual solicitava imagens íntimas à streamer Aline Farias. A criadora de conteúdo adulto negou a solicitação, levando o jogador a assinar o serviço para matar a curiosidade. pic.twitter.com/ZJGvpXRdYQ — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) November 27, 2023

Após ser exposto pedindo nudes para uma criadora de conteúdo adulto, Neymar rebate nas redes sociais: "Manda essa fdp mostrar a data. Isso foi anos atrás." 📸 Reprodução pic.twitter.com/kjabEfJLN3 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 28, 2023

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2023/07:26:14

