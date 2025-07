Neymar volta a brilhar contra o Flamengo, e Santos vence pelo Brasileirão

Neymar comemora o gol que marcou para o Santos sobre o Flamengo • Ricardo Moreira/Getty Images

Em partida que marcou a estreia de Robinho Jr em uma partida oficial do profissional, o gol da vitória saiu na reta final do confronto.

O Santos venceu o Flamengo, por 1 a 0, pela 14ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro. O gol da vitória saiu dos pés de Neymar na reta final da partida.

O resultado levou o Peixe até a 13ª posição da competição, com 14, enquanto o Rubro-negro segue em 1º lugar, com 27 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo RB Bragantino até o fim da rodada.

O primeiro tempo foi equilibrado, com muita marcação e poucas chances claras. O Flamengo manteve a posse de bola e tentou controlar o jogo desde o início, enquanto o Santos apostou em uma postura mais defensiva, buscando explorar os contra-ataques. Logo no primeiro minuto, os donos da casa quase abriram o placar: Barreal recebeu na área e finalizou com perigo, mas mandou para fora.

O Santos respondeu em uma de suas raras chegadas ao ataque. Deivid Washington arriscou de fora da área e exigiu uma boa defesa de Rossi, que espalmou para longe. Já o Flamengo tentou acelerar principalmente pelos lados do campo, com Bruno Henrique e Luiz Araújo sendo bastante acionados, mas sem conseguir transformar as investidas em lances realmente perigosos.

A melhor oportunidade rubro-negra veio em uma bola parada. Luiz Araújo levantou na área e Danilo apareceu bem para cabecear firme. Gabriel Brazão, bem posicionado, fez grande defesa e evitou o gol antes do intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo teve mais domínio e o Peixe se desfez da bola em vários momentos. Entretanto, o clube santista foi se acalmando e voltando a atacar, uma vez que o Rubro-negro não ofereceu perigo para o gol de Brazão em toda segunda etapa.

Durante o desenrolar da partida, Robinho Jr entrou em campo e demonstrou personalidade nas investidas para o ataque, apesar de ser acionado poucas vezes.

Aos 38 minutos da segunda etapa, Bontempo abriu a bola para Guilherme, tocou com Neymar na área, o camisa dominou, girou na marcação e bateu perto de Rossi para fazer o gol da vitória do Peixe.

Próximos jogos

O Santos volta a campo no sábado, 19 de julho, para enfrentar o Mirassol, às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Já o Flamengo faz o clássico contra o Fluminense no domingo, 20 de julho, às 19h30, no Maracanã, também pela 15ª rodada da competição.

