Nicki Minaj se oferece para pagar faculdade de jovem que matou homem para defender a mãe

Nicki Minaj se posicionou em apoio ao jovem de 14 anos de Chicago que atirou e matou um homem para proteger sua mãe, enquanto ela estava sendo atacada. Em publicação nos stories do Instagram, nesta terça-feira (27), ela disse que está disposta a ajudá-lo a ir para a faculdade.

A rapper acredita que o adolescente de 14 anos e sua mãe não fizeram absolutamente nada de errado, mesmo que isso tenha custado uma vida. “Aquele garoto de 14 anos que sacou a arma quando aquele homem adulto estava socando sua mãe no rosto como se ela fosse um homem; é um verdadeiro herói”, escreveu.

“Se ele quiser ir para a faculdade, adoraria ajudar. É o que qualquer filho deveria ter feito por sua mãe. Ela criou um filho incrível e deve se orgulhar muito. Além disso, Deus sabia antes dela saber; que ela seria atacada naquele dia e garantiu que eles tivessem proteção”, completou ela.

Anteriormente, Carlishia Hood e seu filho foram acusados de homicídio em primeiro grau depois que o adolescente atirou e matou Jeremy Brown, de 32 anos, em 18 de junho em um restaurante. Uma discussão ocorreu no local e Brown foi filmado socando Hood na cabeça. O jovem partiu contra o atacante com tiros e atirou mais vezes após a mãe lhe pedir.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/17:22:34

