Nicolas Prattes responde pergunta sobre tamanho de pênis

Nicolas Prattes responde com ironia sobre pergunta íntima no Instagram. | Reprodução/Redes Sociais

Ator diverte seguidores ao usar referência de desenho animado para responder pergunta íntima.

Quem não gosta de uma boa fofoca? E se a fofoca envolve uma celebridade? Que tal então quando ela é sobre a intimidade desse famoso? Ninguém resiste, né? Especialmente se ela envolve um dos questionamentos que não saem da boca do povo, especialmente das mentes inseguras dos homens: o tamanho do pênis;.

O ator Nicolas Prattes, de 28 anos, chamou atenção nas redes sociais ao responder com ironia uma pergunta sobre o tamanho do órgão genital dele. Durante uma sessão de perguntas e respostas nos stories do Instagram, um seguidor perguntou: “Quantos centímetros de piu-piu tu tem?”.

Em resposta, Prattes usou uma comparação inusitada e bem-humorada. “O tamanho do Piu-Piu é geralmente 22 cm de altura, enquanto o Frajola tem cerca de 26 cm de altura”, referindo-se aos personagens do clássico desenho animado Looney Tunes.

Essa não é a primeira vez que o ator, marido de Sabrina Sato, se envolve em comentários relacionados à intimidade dele. Em outras ocasiões, Nicolas Prattes já foi alvo de observações sobre o volume que exibia na sunga, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.

