Nível do Rio Tapajós está mais de 1 metro acima da marca de 2016

Medição é feita diariamente pela Capitania Fluvial de Santarém. O ápice de subida do rio ocorreu no último mês de maio.

Nesta terça-feira (13), o rio Tapajós, que banha a cidade de Santarém, oeste do Pará, atingiu o nível 7,24 metros. Na mesma data de 2016, a régua da Agência Nacional das Águas (ANA) instalada no porto da Comapnhia Docas do Pará, marcou 6,04m, segundo dados da Capitania Fluvial de Santarém.

O comandante da Capitania Fluvial, capitão Ricardo Barbosa, informou que neste ano o rio atingiu seu ápice em maio. “O rio teve seu maior nível no dia 04 de maio, atingindo 7,72 metros e manteve a média até o meio do mês, quando começou a baixar”.

Na frente da cidade, os pontos de alagamento diminuíram, possibilitando a liberação dos trechos que foram interditados quando o nível do rio ultrapassou a cota de alerta.

Operação Férias

A Capitania Fluvial de Santarém já está se programando para realizar ações de inspeção naval no período de férias em locais como a Orla de Santarém, nos municípios de Itaituba, Juruti e Óbidos. Mas mesmo com ausência da inspeção, os navegantes devem aproveitar as chamadas “grandes aguas”, com a segurança.

Medidas de prevenção devem ser adotadas como:

Manter a manutenção da embarcação sempre em dia, principalmente se o barco ficou muito tempo parado;

Ter a bordo o material de salvatagem prescrito nas normas da autoridade marítima, de acordo com a classificação da embarcação;

Sespeitar o número máximo de pessoas permitido na embarcação;

Sempre ter a bordo coletes salva-vidas para todos os ocupantes

Ter sempre extintores de incêndio em bom estado de conservação e dentro da validade.

Ao sair, informar o plano de navegação ao iate clube, marina ou condomínio.

Respeitar os limites de navegação impostos por sua habilitação, conduzindo a embarcação com prudência e em velocidade compatível com a região.

Se beber, passar o timão para alguém habilitado na categoria adequada.

Manter distância adequada (200 metros) das praias e dos banhistas.

Sobre o Rio Tapajós

O Tapajós é um rio do Brasil que nasce no estado do Mato Grosso, banha parte do estado do Pará e desagua no rio Amazonas, ainda no estado do Pará, em frente à cidade de Santarém, a cerca de 695 quilômetros de Belém.

