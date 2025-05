No AP, operação investiga suspeito de ter arsenal de armas de fogo em casa

Operação Noite Dourada foi realizada pela Polícia Federal no Amapá nesta segunda-feira (26). — Foto: Polícia Federal/divulgação

Operação ‘Noite Dourada’ foi realizada na manhã desta segunda-feira (26) e cumpriu três mandados de busca e apreensão. Investigado já havia sido preso durante outra ação da PF por venda ilegal de ouro.

Um homem foi alvo de uma ação da Polícia Federal no Amapá na manhã desta segunda-feira (26), em Santana. Ele é investigado por suspeita de manter um extenso arsenal de armas de fogo obtidas de forma ilícita, segundo a polícia.

A Operação ‘Noite Dourada’ cumpriu três mandados de busca e apreensão e iniciou após o suspeito ter sido preso em flagrante em outra ação da PF, em fevereiro deste ano, por venda ilegal de ouro em Macapá.

Após essa prisão, o suspeito passou a ser monitorado pela polícia. Na operação anterior, 4 pessoas foram detidas e apreendidos 1,3 kg de ouro, R$ 15 mil em espécie e uma pistola 9 mm com várias munições.

Foi detectado que um dos presos possuía aproximadamente oito armas, entre modelos de uso permitido e uso restrito, incluindo um armamento que deveria estar na posse de um agente público.

A polícia investiga também a informação de que o alvo possui outras armas sem registro, caracterizando suspeita de contrabando de armas de fogo. Durante as buscas, a polícia apreendeu aproximadamente R$ 1,2 milhão em cheques a descontar e mais R$ 5 mil em espécie.

O investigado pode responder pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo e receptação, caso sejam comprovadas as práticas ilícitas levantadas durante investigação policial.

