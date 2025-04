No Brasil, violência escolar mais do que triplica em 10 anos; discursos de ódio impulsionam aumento

Creche em Blumenau sofreu ataque violento em 2023; quatro crianças morreram — Foto: Luíza Morfim/Divulgação

Desvalorização da carreira docente e falta de assistência jurídica também são fatores relacionados ao aumento de casos. Em 2023, houve um recorde: foram 13,1 mil vítimas atendidas em hospitais públicos e particulares.

O número de casos de violência no ambiente escolar mais do que triplicou em 10 anos, atingindo o ápice em 2023, mostra uma análise de dados nacionais da Fapesp, divulgada nesta segunda-feira (14).

Naquele ano, segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), 13,1 mil pacientes foram atendidos em serviços públicos e privados de saúde, após se automutilarem, tentarem suicídio ou sofrerem ataques psicológicos e físicos no contexto educacional. Em 2013, houve 3,7 mil episódios.

🔴Quais tipos de violência foram mais comuns em 2023? Metade dos casos notificados foi de agressão física. Em seguida, aparecem os de violência psicológica/moral (23,8%) e sexual (23,1%). Em 35,9% das situações, o agressor era um amigo ou conhecido da vítima.

🔴Como esses comportamentos se manifestam na escola? O Ministério da Educação (MEC) classifica quatro categorias principais de violência que afetam a comunidade escolar:

agressões extremas, com ataques premeditados e letais, como a tragédia em uma creche de Blumenau em 2023, quando quatro crianças morreram;

violência interpessoal, com hostilidades e discriminação entre alunos e professores;

bullying, quando ocorrem intimidações físicas, verbais ou psicológicas repetitivas;

episódios no entorno, como tráfico de drogas, tiroteio e roubos/furtos.

🔴Por que os casos aumentaram tanto em 10 anos? Segundo a Fapesp, os seguintes fatores explicam o pico de violência entre 2022 e 2023:

desvalorização dos professores no imaginário coletivo;

relativização de discursos de ódio, como se fossem menos prejudiciais do que realmente são;

precarização da infraestrutura das escolas;

agressões sofridas ou vistas pelos alunos no ambiente doméstico;

falhas nas ações de mediação de conflito;

despreparo das secretarias estaduais de educação para lidar com casos de misoginia e racismo.

Parte da elevação de casos também pode ser explicada pelas melhorias nos processos de registros dos hospitais e pelo crescimento das “comunidades mórbidas virtuais” (grupos on-line que se estruturam com base em ideias destrutivas).

🔴Quais iniciativas podem ajudar na redução de casos de violência na comunidade escolar?

Especialistas ouvidos pela Fapesp listam alternativas:

políticas contínuas, intersetoriais e integradas;

parcerias com os setores de saúde, de justiça e de assistência social;

transformação estrutural da cultura escolar (em vez de projetos isolados);

gestão escolar com representatividade racial e feminina;

acionamento dos conselhos tutelares em casos graves (prática incomum em escolas particulares).

Fonte: Redação g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2025/14:49:54

