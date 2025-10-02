No Marajó, Lula inaugura creche, anuncia investimentos e promete ‘melhor COP, até com carapanã picando gringo’

Creche em Breves é inaugurada pelo presidente Lula — Foto: Jorge Paixão/TV Liberal

Além da visita ao Marajó, o presidente deve ficar no estado paraense até sexta-feira (2) para inaugurações de obras da COP30 em Belém.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em Breves, no arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (2) para inaugurar uma creche em Breves e anunciar obras na área de educação no arquipélago.

Na cidade marajoará, ele falou ainda sobre o problema de fornecimento de água potável na região (veja mais abaixo) e reconheceu os problemas de Belém para a COP 30.

“Não será a COP do luxo, será a COP da verdade. […] Vamos fazer a melhor COP da história da COP da história. A melhor COP com todos os problemas que a gente tem, até com um carapanã picando um gringo. Não tem problema. Eles têm que saber como é que a gente vive”, disse.

Lula foi ao Marajó acompanhado da primeira dama Janja e dos ministros da Educação, Camilo Santana, da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Barbalho Filho. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), recebeu o presidente, que deve ficar no estado paraense até sexta-feira (2) para cumprir uma série de compromissos, incluindo inaugurações de obras da COP30 em Belém.

Breves fica distante cerca de 200 quilômetros de Belém em linha reta e a cerca de 12 horas de barco. Com 106.968 moradores, a cidade é a mais populosa do Marajó e considerada a capital do arquipelágo, sendo também uma das poucas com aeroporto.

Em uma cerimônia rápida pouco antes das 12h e acompanhado do ministro da Educação, o presidente inaugurou a creche Afonso Brito. No local, muitos moradores esperaram o presidente para cumprimentá-lo.

Segundo o governo federal, a obra da creche começou em 2011, mas ficou paralisada por anos junto de outras na região. O investimento foi de R$ 126,9 milhões e integra o Novo PAC.

Desde o início da manhã, moradores se concentraram na beira do rio para receber o presidente, que chegou ao local às 12h30 na Orla central de Breves para anúncio de investimentos do projeto FNDE Chegando Junto, ligado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

A Ilha do Marajó é um dos destinos que o projeto atende, ainda segundo o governo federal. Além de Breves, Melgaço é uma das cidades que devem ser contempladas com os investimentos, de R$ 3 milhões para ampliar creches e escolas. Melgaço, também no Marajó, tem pior IDH do país, segundo dados mais recentes, e inclusive, foi uma das mais afetadas pelo calor extremo no ano passado.

Uma ordem de serviço para sete obras da educação. “São 22 creches, 51 escolas de ensino fundamental, 16 projetos próprios, 22 quadras e coberturas de quadra, duas obras de ampliação e duas escolas de ensino médio técnico. As obras vão beneficiar 24.596 alunos em dois turnos ou 12.298 em tempo integral”, prometeu o governo federal.

Água no Marajó

O presidente Lula também falou sobre as dificuldades de acesso à água potável no Pará e afirmou que apoiará o governo, junto de seus ministros, para cobrar celeridade da concessionária Águas do Pará, que venceu uma licitação pública no estado para serviços de água e esgoto em diferentes regiões paraenses, incluindo no Marajó. A empresa começou a operar na Grande Belém em setembro.

A meta da concessão é atingir a universalização do abastecimento de água até 2033 e garantir a cobertura de 90% do esgotamento sanitário até 2039.

“Nós temos que temos que falar com esta concessionária que quem tem sede, tem pressa. Tem que ter pressa para fazer. Agora estou junto para resolver este problema da água”, disse o presidente.

A última vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Breves foi em 2007, segundo o ministr da Educação. Já no Pará, Lula esteve por último em fevereiro de 2025, quando participou de uma série de compromissos em Belém, incluindo entrega de apartamentos e visitas a obras da COP.

Fonte: G1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/16:11:31

