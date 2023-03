No Mato Grosso, Governador se reúne com lideranças do setor produtivo e garante ‘tolerância zero’ contra invasões de terras;Vídeo

(Foto: Reprodução) – O governador Mauro Mendes se reuniu, ontem à tarde, com lideranças do setor produtivo, representantes de entidades ligadas ao setor, e declarou que haverá ‘tolerância zero’ com qualquer tipo de invasão (fazendas), qualquer tipo de atividade criminosa. No Estado, oficialmente, não há confirmação de invasões recentes, embora há rumores que poderiam ocorrer.

“Determinei ao secretário de Segurança Publica, (Cesar) Roveri, que possa prontamente agir para defender a integridade, a vida das pessoas. Peço a todos que não ousem aqui no nosso Estado (invadir terras) porque a tolerância será zero. Vamos trabalhar junto da legalidade, com o Ministério Público, com a Justiça e iremos defender todos aqueles que trabalham, que produzem”, declarou o governador.

Mauro também afirmou que defende “o livre direito de reivindicar, de fazer suas justas reivindicações, porém, sem transgredir a lei e a propriedade daqueles que o tem. Então, que procurem os canais oficiais, falem com seus sindicatos, com as suas entidades, fale com a polícia e nós, todos juntos, vamos construir aqui no Mato Grosso um território livre que as pessoas possam trabalhar, produzir, ter direito a desempenhar suas atividades, sem praticar nenhum tipo de crime e muito menos de invasão”, afirmou Mauro.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/03/2023/11:06:16

