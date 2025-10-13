No México, números de mortos por chuvas sobe para 41

Foto:Reprodução | Alguns moradores disseram que sentiram o perigo algumas horas antes e pegaram alguns pertences antes de abandonar suas casas

O número de mortos por deslizamentos de terra e inundações causados por chuvas incessantes no centro e sudeste do México subiu para 41, disseram autoridades neste domingo (12). É um aumento acentuado enquanto milhares de soldados desobstruíam estradas bloqueadas para resgatar os desaparecidos.

Em Poza Rica, uma cidade petrolífera a 275 km a nordeste da Cidade do México, houve pouco aviso antes da chegada da água. Alguns moradores disseram que sentiram o perigo algumas horas antes e pegaram alguns pertences antes de abandonar suas casas.

Fonte: The Associated Press e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/11:26:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...