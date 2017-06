No PA, embarcação afunda após colisão com navio e quatro pessoas ficam feridas

Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 23, com navio de passageiros de Breves e embarcação que seguia para Vila dos Cabanos.

Uma pequena embarcação que seguia para Barcarena, no nordeste do Pará, afundou na madrugada desta sexta-feira (23) após ser atingida por um navio de passageiros que saiu de Breves, com destino a Belém. Quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo o proprietário da embarcação menor, o acidente aconteceu por volta das 4h. O barco transportava cerca de 17 milheiros de tijolos para Vila dos Cabanos, quando foi atingida na pelo navio.

O barco afundou e as quatro pessoas que estavam a bordo foram resgatadas pela tripulação do navio, que seguiu a viagem até a capital paraense. As vítimas tiveram ferimentos leves.

Fonte: G1 PA.

