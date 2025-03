No Pará, 1,9 milhão não sabe que está endividado

Foto: Reprodução | Uma conta atrasada pode acabar se tornando uma dívida se a pessoa não tiver o costume de ficar checando o seu nome e CPF”, disse o especialista do Serasa, Daniel Bizanha.

Levantamento realizado pelo Serasa revelou que 57 milhões de pessoas desconhecem que estão com dívidas em atraso no país. Dentre esses, pelo menos 19 milhões foram negativados pelos credores, fazendo parte do Cadastro de Inadimplentes.

Do número total de endividados no Brasil, 1,9 milhão de pessoas nunca sequer consultaram o CPF ou CNPJ nos meios de atendimento do Serasa, desconhecendo mais de 6 milhões em ofertas de negociação e pagamento facilitado, com descontos altos, pagamento por Pix, baixa instantânea da negativação e atualização do Score em tempo real. No estado do Pará, a pesquisa mostra que o número de endividados sem conhecimento é de 1,9 milhão. Entre os inadimplentes, mais de 805 mil pessoas já estão negativadas. São pessoas físicas ou jurídicas que não sabem sobre a situação de inadimplência e nem os benefícios de estar com o nome limpo.

“Segundo as pesquisas que a gente faz, muitos brasileiros vão descobrir essas dívidas quando for contratar um serviço, como contratação de seguro, um aluguel, um crediário ou até mesmo um financiamento. O que acontece é que essas pessoas acreditam que estão com um nome limpo e descobrem tardiamente que não. Uma conta atrasada pode acabar se tornando uma dívida se a pessoa não tiver o costume de ficar checando o seu nome e CPF”, disse o especialista do Serasa, Daniel Bizanha.

Para verificar se há alguma dívida pendente, o consumidor pode acessar o site ou o aplicativo do Serasa, informar o CPF e consultar a situação financeira gratuitamente. Caso haja dívida ou conta em atraso cadastrada no Serasa, o débito aparecerá ao consumidor. O processo também pode ser feito presencialmente em uma das 10 mil agências dos Correios no Brasil. A verificação é realizada mediante pagamento de uma taxa de consulta e negociação da dívida.

Os inadimplentes têm até 31 de março para negociar as dívidas em uma das agências dos Correios. A ação faz parte do mutirão nacional Feirão Serasa Limpa Nome, que concede descontos e facilidades na negociação e parcelamento de dívidas. Para negociar, basta se encaminhar a uma das 164 agências dos Correios no Pará apresentando documento original com foto e CPF.