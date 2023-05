No Pará, 72 celulares são roubados por dia, aponta estudo

Pará registra 72 roubos de celular por dia afirma estudo — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Em 2023, são mais 9 mil casos somente até abril. Polícia diz que o uso das redes sociais, principalmente pelas ruas, influencia ataque de assaltantes.

Entre janeiro e abril de 2023, o Pará já teve mais de 9 mil roubos de celulares. A cada uma hora, três aparelhos são levados por ladrões, totalizando 72 registros por dia, afirma estudo da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A secretaria aponta que houve queda de 30,4% em relação ao mesmo período de 2022, quando houve 12.960 casos. Ainda assim, os registros chamam atenção e acendem sinal de alerta para a população que sofre com o medo.

“Eu já fui assaltada 4 vezes. Três ocorreram no bairro do Tenoné. A primeira, fui abordada por dois homens armados em uma motocicleta e levaram as minhas coisas. Na segunda, estava com meu esposo e mais algumas pessoas que saiam pra trabalhar também, quando 3 motos nos cercaram e anunciaram o assalto”, relata uma vítima.

Autoridades policiais dizem um fator que contribui para os roubos ou furtos é o uso das redes sociais, principalmente pelas ruas, já que a distração é um prato cheio para os assaltantes.

As pessoas costumam estar conectadas nas ruas com os celulares e acabam se desligando do mundo real.

O diretor da polícia metropolitana de Belém, Daniel Castro, alerta sobre a questão de compra de aparelhos celulares que são frutos de roubo.

Segundo ele, a partir do momento que existe público para comprar esse tipo de material, sempre vai haver os roubos, incentivando novos casos.

“Se não tiver quem compre esses celulares roubados, não vai haver necessidade do roubo”, afirma o diretor.

Caso seja vítima ou presencie uma situação de roubo é necessário registrar um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado e os suspeitos punidos.

