No Pará, Altamira registra quatro mortes em menos de 24 horas

Duas vítimas foram assassinadas e outras duas pessoas foram mortas em ação policial. Ninguém foi preso. Polícia diz que iniciou investigações.

O município de Altamira, no sudoeste do Pará, registrou dois assassinatos com características de execução na segunda-feira (12). Outras duas pessoas foram mortas em ação policial no mesmo dia, totalizando quatro mortes em menos de 24 horas.

A Polícia Militar informou que os dois mortos na ação seriam integrantes de facção criminosa, envolvidos em disputa entre criminosos. A Polícia Civil informou que dois suspeitos de um assassinato tinham sido identificados e foram mortos em tiroteio com policiais após o crime.

A PC disse ainda que investiga os casos e que não há relação entre os homicídios. Até esta terça-feira, ninguém havia sido preso.

O primeiro assassinato ocorreu na avenida Perimetral, quando a vítima, Auliam Monteiro Pereira, de 32 anos, estava trabalhando como pintor. Ele foi atingido com pelo menos dois tiros na cabeça.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e isolou o cenário do crime até a chegada da perícia. Câmeras de segurança estão sendo analisadas pela Polícia. Dois suspeitos do caso foram mortos.

Mais tarde, o corpo de Ana Karla Queiróz de Lima, de 22 anos, foi encontrado um matagal nas proximidades do trecho urbano da rodovia Transamazônica.

Os dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), onde passam por perícia. Os crimes são investigados pela Delegacia de Homicídios em Altamira, que ainda tenta identificar os autores dos crimes e desvendar a motivação.

Com os dois registros de mortes violentas, Altamira já contabiliza três homicídios apenas nos primeiros dias do mês de junho.

No sábado (3), o vendedor de churrasco Webert Vinicius Neves Queiróz foi morto a tiros enquanto trabalhava na entrada do bairro Mutirão, na periferia do município. Ele tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos.

Fonte:g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/17:53:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...