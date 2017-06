No Pará, Cadastro Único abre para atendimento do Bolsa Família nesta sexta

Nesta sexta-feira, 16, é o último prazo para famílias do grupo 1 do Bolsa Família para atualização do cadastro. Ausência pode levar ao cancelamento do benefício.

A Central do Cadastro Único, em Belém, vai funcionar nesta sexta-feira (16), de 8h às 16h, para atender os beneficiários dos programa sociais do Governo Federal, entre eles o Bolsa Família. Esta sexta-feira é o último prazo para atualização dastral de famílias do grupo 1 do programa.

As pessoas que precisam se submetera atualização cadastral e averiguação de renda para não perder o benefício receberam um comunicado pelos correios ou n extrato bancário emitido na hora do saque do benefício. Quem não comparecer à Central para a atualização pode ter o benefício cortado ou até cancelado.

No sábado (17), a Central do Cadastro Único abrirá para atendimento do público da saúde que precisa realizar o seu acompanhamento. A equipe da saúde estará atendendo crianças de 0 a 6 anos, mulheres grávidas e mulheres de 14 a 44 anos, das 8h às 14h.

Os documentos necessários para o acompanhamento do Programa Bolsa Família na Saúde são: para as crianças é necessário levar carteira de vacina, cartão do Bolsa Família e comprovante de residência; para mulheres grávidas ter em mãos a carteira do pré-natal e cartão do Bolsa Família e comprovante de residência e para as mulheres de 14 a 44 anos, comprovante de residência e cartão do Bolsa Família.

A Central do Cadastro Único funciona na Avenida Augusto Montenegro, n. 6955 (ao lado do condomínio Cidade Jardim II), em Belém. Mais informações no telefone 3279-5427;.

Fonte: G1 PA.

