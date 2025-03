No Pará, programa do Ministério das Comunicações forma 200 alunos em informática

Foto: Divulgação | Computadores para a Inclusão amplia atuação na região amazônica para levar inclusão digital em áreas remotas do país

Em Concórdia, no Pará, 200 alunos receberam certificado de conclusão de informática básica, através do programa Computadores para a Inclusão do Ministério das Comunicações. A formatura aconteceu no fim de fevereiro e é um dos esforços da pasta para levar inclusão digital nos locais mais remotos do país.

“Levar inclusão e letramento digital é o principal objetivo do programa Computadores para a Inclusão. Para essa formação, tivemos apoios importantes para dar aos alunos dessa região remota do país, a oportunidade de especialização de forma consciente, sustentável e com maiores oportunidades no mercado de trabalho”, disse Juscelino Filho, ministro das Comunicações.

O curso conta com as parcerias do Instituto Descarte Correto, onde funciona o Centro de Recondicionamento de Computadores CRC do Amazonas e da prefeitura local. Além do conteúdo tecnológico, os alunos também receberam aprendizados na área de desenvolvimento socioambiental.

“A educação é o caminho para um futuro mais sustentável. Ver esses jovens se qualificando e se tornando multiplicadores do conhecimento é motivo de grande satisfação para todos os envolvidos”, destacou Maria de Fátima, mãe do aluno Lucas Lima.

O Ministério das Comunicações, através do CRC Amazonas, segue ampliando seu impacto na região amazônica, promovendo projetos que unem educação, tecnologia e responsabilidade ambiental. O programa também reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios ambientais da atualidade.

Sobre o programa

O programa tem como objetivo apoiar e viabilizar iniciativas de promoção da inclusão digital por meio dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC) — espaços físicos adaptados para o recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos feitos por jovens.

O programa ainda ajuda no descarte correto dos resíduos eletrônicos, que se tornam nocivos ao meio ambiente se não tiverem destinação adequada após serem utilizados.

Nos CRCs os alunos frequentam diversos cursos, como informática básica, intermediária e avançada; manutenção e recondicionamento de computadores; montagem; desenvolvimento e programação; software e empreendedorismo; e mídias digitais.

