Noite inicia com resgate de dois corpos no Rio Tocantins em Marabá (PA)
O Rio Tocantins a partir da Ponte Rodoferroviária, em Marabá | Foto: Reprodução
Cadáveres foram localizados e resgatados, no início da noite desta quinta-feira (25), no Núcleo Nova Marabá.
A noite desta quinta-feira (25), teve início com o resgate de dois corpos das águas do Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará. Este tipo de achado macabro anda preocupando a população da Terra de Francisco Coelho.
De acordo com as informações iniciais, o primeiro cadáver, possivelmente de um adolescente, foi retirado da água a altura da Folha 4. Já o segundo corpo, pertencente a uma mulher, foi resgatado em frente à Folha 6 em processo de decomposição, ambos no Núcleo Nova Marabá.
A causa da morte das vítimas ainda não foi possível ser identificada. A Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal (IML foram acionados para preservar o local, resgatar os corpos e removê-los para realização de perícia médica com o objetivo de elucidar os dois óbitos.
Assassinar as pessoas e “desovar” os corpos nos rios Tocantins e Itacaiúnas está “virando moda” em Marabá. Nos últimos três dias, já se chegou a quantia de 3 mortos retirados das águas. A Polícia Civil precisa investigar estes casos para se chegar a autoria destes crimes que estão manchando a história de Marabá.
