Noiva é morta a tiros ao sair da própria festa de casamento

Noiva

Um dos atiradores morreu ao ser atropelado em tentativa de fuga.

Uma noiva de 27 anos foi morta a tiros na madrugada deste domingo (22) ao sair de sua própria festa de casamento em Goult, pequena cidade de mil habitantes no sul da França. O ataque ocorreu por volta das 4h30 (horário local), quando o casal se despedia dos convidados no salão comunitário onde a celebração havia acontecido. O marido, de 25 anos, e uma criança de 13 anos ficaram gravemente feridos.

De acordo com fontes ligadas à investigação, um grupo de homens encapuzados abriu fogo contra o casal. Em meio ao ataque, os recém-casados tentaram fugir de carro e, durante a manobra, atropelaram um dos atiradores, que também morreu no local. Os demais conseguiram fugir.

Segundo a CNN, o casamento tinha cerca de 100 convidados. “Um veículo parou atrás deles, bloqueando o caminho, com uma quantidade de indivíduos mascarados dentro”, diz uma nota das autoridades. “Essas pessoas então desceram do carro e começaram a atirar na direção das vítimas, com aparentemente vários tipos diferentes de armas”.

O prefeito Didier Perello afirmou que uma violência do tipo é inédita na cidade. “Goult é uma vila tranquila, que nunca viveu eventos desse tipo. Vinte e quatro horas depois, ainda estamos em choque (…), é sobretudo a raiva que nos move hoje”, disse ele.

A polícia francesa suspeita que o crime esteja relacionado a um acerto de contas no tráfico de drogas. Uma grande operação foi deflagrada na região para prender os outros envolvidos no ataque. Até o momento, as autoridades não divulgaram os nomes da vítima nem do suspeito morto. O caso continua em investigação.

